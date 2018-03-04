Сколько тысяч российских военных находится в Крыму – эксперт открыл цифры

Количество российских военных, которые дислоцируются в аннексированном Крыму, составляет около 30 тысяч человек, заявил в интервью "Радио Крым.Реалии" военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

По его словам, более точные цифры назвать невозможно, "потому что они носят разведывательный характер". Также, по словам Селезнева, Россия активно размещает на территории полуострова современное вооружение.

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"Это и средства ПВО, в том числе комплекс С-400 "Триумф", это и современные фрегаты, которые способны нести ракетное вооружение, и комплекс "Калибр", самолеты, тяжелая техника. После оккупации Крыма в феврале 2014 года Россия начала активно заполнять личным составом, вооружением и техникой не только существовавшие на тот момент военные городки, но и восстанавливать старые, заброшенные военные городки, которые были переданы на баланс местной власти", – рассказал Селезнев.

Ранее генерал рассказал о страшном оружии Путина в Крыму, которое угрожает всему миру.

Как рассказывал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, Россия превратила оккупированный Крым в военную базу и разместила там ядерное оружие. Он добавил, что получил информацию из двух источников, не связанных между собой, о том, что Россия разместила в оккупированном Крыму шесть ядерных боеголовок.

В 2018 году в районе мыса Фиолент в Севастополе заступили на боевое дежурство российские зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.