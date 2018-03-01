Генерал рассказал о страшном оружии Путина в Крыму, которое угрожает всему миру

Ядерное оружие России в оккупированном Крыму угрожает не только Украине, но и другим странам мира, которое Кремль даже грозился применить.

Об этом рассказал "Апострофу" генерал-лейтенант, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он напомнил, что ядерные боеголовки у России были и раньше в Крыму в составе Черноморского флота, а Украина не контролировала их ввоз. Генерал напомнил, что в советские времена на полуострове были хранилища, которые Россия отремонтировала, и поэтому завозит туда боеголовки.

По его мнению, у Украины и других государств, которые организовывают и осуществляют разведку за тем, что происходит в Крыму, нет никаких иллюзий насчет РФ – это повышение их потенциала, начиная с ядерного и ракетного.

"Размещение этих боеголовок – угроза не только Украине, поскольку мы являемся отрядом европейской цивилизации на востоке. Но, к сожалению, не все в ЕС и НАТО четко это понимают, иначе помощь осуществлялась бы более эффективно. Вспомним, что происходило во время Второй мировой войны, когда СССР воевал с Германией – какой тогда был ленд-лиз со стороны США и помощь от Великобритании, то есть Советский Союз получал всю необходимую помощь. А здесь мы имеем, что имеем. Если помогут хоть как-то, то будем благодарны, но не это сравнить с помощью СССР, поскольку пока нет принципиального решения. Поэтому надо искать пути и более эффективно влиять на это со стороны Украины", – рассказал Романенко.

Он напомнил, что Великая Отечественная война длилась 1418 дней и завершилась конкретным результатом – победой, а продолжительность событий в Украине уже превышает этот срок. Также он отметил, что разместить боеголовки на полуострове не является самоцелью Кремля.

"Могут ли эти боеголовки быть приведены в действие? Есть известный подход у режиссеров: если в спектакле вы видите в первом акте ружье, висящее на стене, то в каком-то из актов оно должно выстрелить. Так вот – разместить боеголовки не является самоцелью. Это влияние и давление в первую очередь на Украину, но и на Европу и в целом мир – на тех же американцев, китайцев. И поэтому, если завозится, то... Я еще раз хочу напомнить, что Путин официально заявил, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие. А откуда же оно взялось? Оно было взято здесь, на территории Украины. Потому что тактически оно имеет небольшой радиус, но это ядерное оружие, которое было в Украине – и стратегическое, и тактическое, и оперативное", – добавил генерал.

Как рассказывал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, Россия превратила оккупированный Крым в военную базу и разместила там ядерное оружие. Он добавил, что получил информацию из двух источников, не связанных между собой, о том, что Россия разместила в оккупированном Крыму шесть ядерных боеголовок.