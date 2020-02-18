Обострение на Донбассе вынесут на Совбез ООН: когда начнется

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Украина вынесет на заседание Совета безопасности ООН вопрос обострения ситуации на Донбассе. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

По его словам, заседание Совбеза начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня. Украинскую делегацию будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица (он же постпред Украины в ООН – ред.)", – написал Николаенко.

Реклама

Отметим, что сегодняшнее заседание СБ ООН было инициировано Россией в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей.

Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

В тренде Одуванчики в ноябре и подснежники в декабре: погодные рекорды осени и зимы

/ Фото: Сегодня

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Смотрите брифинг президента, секретаря СНБО и начальника Генштаба ВСУ относительно ситуации н Донбассе:

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама