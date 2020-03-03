Пока РФ не откажется от Крыма: в США напомнили о длительности санкций

"Мы никогда не соглашались, что прибалтийские государства были частью Советского Союза», - напомнили в Вашингтоне

США будут сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока Москва не откажется от аннексированного Крыма.

Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока Россия не выйдет из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины, и я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", – сказал Гилмор.

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Он сравнил непризнание вхождения прибалтийских республик в состав СССР с непризнанием Вашингтоном вхождения Крыма в состав России.

"Мы никогда не соглашались, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были покорены силой. Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части России (СССР – Ред.). Точно также мы будем отстаивать это предложение (о вхождении Крыма в состав России – Ред.), пока оно не изменится. Необходимо изменить подход к внешней политике России. Это еще не произошло, но однажды произойдет, и Соединенные Штаты будут придерживаться наших принципов и придерживаться принципов Заключительного акта (Хельсинского соглашения – Ред. )", – добавил Гилмор.

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Напомним, что США начали вводить санкции из-за агрессии РФ против Украины в Крыму и на Донбассе. Под их действие попали ряд российских банков и компаний, предпринимателей, должностные лица высокого ранга РФ и правительство беглого президента Украины Виктора Януковича, "руководство" "ДНР" и "ЛНР".

Заметим, что ранее в США призывали ввести санкции конкретно против президента России Владимира Путина. Такую мысль озвучили представители Демократической партии в Сенате.

Также в США напомнили, что Россия не выполнила ни одного своего обязательства по улучшению ситуации с безопасностью на Донбассе. Америка призывала РФ проявить политическую волю ради прекращения ужасного конфликта на востоке Украины.

Напомним, в декабре прошлого года США ввели санкции против российского "Северного потока – 2". Подробней об этом смотрите в сюжете:

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