Путин серьезно ошибся с Крымом – экс-депутат Госдумы РФ

Присоединение Крыма имело очень краткосрочный пропагандистский эффект, но нанесло колоссальный ущерб России

Путин в Севастополе в марте 2018 года. Фото: kremlin.ru.

Путин серьезно ошибся с Крымом – экс-депутат Госдумы РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d7/017/5c88d7017c765.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d7/017/5c88d7017c765.jpg 2019-03-16T11:19:00+02:00 Крым Присоединение Крыма имело очень краткосрочный пропагандистский эффект, но нанесло колоссальный ущерб России

Президент России Владимир Путин не рассчитывал на такую жесткую реакцию Запада в связи с аннексией Крыма. Об этом заявил бывший депутат Государственной Думы России Константин Боровой, передают "ФАКТЫ"

"Присоединение Крыма имело очень краткосрочный пропагандистский эффект. В то же время это нанесло колоссальный ущерб России. РФ начала исчезать из экономического и политического пространства планеты. В Кремле рассчитывали, что все произойдет, как с Абхазией, Приднестровьем. Или хотя бы как с Южной Осетией. Но в данном случае все получилось иначе. И понимание этого уже пришло или приходит к гражданам России!" - заявил он.

Напомним, в конце февраля в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в прикрытии "живым щитом" из крымчан при аннексии Крыма. По его словам, Украина направила сообщение в Гаагу об использовании Кремлем гражданских лиц во время вторжения на полуостров.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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