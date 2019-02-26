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Стало известно, в какую колонию этапируют политзаключенного Балуха

Сегодня, 20:34

По данным правозащитников, крымчанина везут в одну из тверских колоний

Фото: Pixabay
Стало известно, в какую колонию этапируют политзаключенного Балуха //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/584/106/5c7584106b300.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/584/106/5c7584106b300.jpg Крым По данным правозащитников, крымчанина везут в одну из тверских колоний

Украинского политзаключенного Владимира Балуха направили по этапу в колонию Твери (Россия). Об этом сообщается сегодня на странице Крымской правозащитной группы в Facebook.

Эту информацию правозащитникам подтвердила адвокат Ольга Динзе.

"Она, находясь в Симферополе, выяснила, что крымчанина везут в одну из тверских колоний", – сказано в сообщении.

Владимир Балух, архивное фото: facebook.com/crimeahrg

Напомним, ФСБ России задержала Балуха в декабре 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где он живет, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники настаивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

В октябре 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которому ранее Раздольненский "райсуд" дал пять лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В январе 2019-го Керченский "горсуд" отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

13 февраля его этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя. После этого его перевезли в изолятор Краснодара. 22 февраля правозащитники заявили, что политзаключенного вывезли из краснодарского СИЗО в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что он находится в изоляторе города Армавира Краснодарского края РФ.

Ранее сообщалось, что после вынесения незаконного приговора по сфабрикованным делам Балух в знак протеста несколько месяцев голодал, потерял более 30 кг веса, здоровье его резко ухудшилось. По данным правозащитников, перед этапом в колонию украинец согласился прекратить голодовку, но отказался есть пищу, которую дают в колонии и СИЗО. Балух употребляет только те продукты, которые ему передают родные и активисты.

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Тег Россия, политзаключенные, тверь, Балух

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