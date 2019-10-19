"Своих не бросаем": история осужденного крымского блогера

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Он – не журналист, но все время выезжал на обыски и задержания в Крыму. Благодаря съемкам Наримана Мемедеминова мир узнавал, что происходит с крымскими татарами после аннексии полуострова. И именно за это, уверены правозащитники, мужчина подвергался преследованиям. В прошлом году его арестовали, недавно осудили на два с половиной года – якобы за "призывы к терроризму с использованием интернета". Журналисты с "Радио Свобода" встретились с семьей Наримана в Крыму.

Теперь в мяч с ребятами играет не отец, а старшая сестра. Жена крымского политзаключенного Наримана Мемедеминова – Лемара – говорит, что дети часто плачут, когда говорят об отце.

В их дом ФСБ пришла прошлой весной на рассвете.

"Набросились на него, положили на пол, прям на пороге", – делится супруга политзаключенного.

Нариман по образованию – экономист. Но чтобы прокормить семью, работал на трех работах: был менеджером и оператором газовой котельной. Вел YouTube-влоги. Когда начались массовые обыски у крымских татар, а затем и суды – он снимал это и публиковал в интернете.

Так Нариман основал в Крыму направление, которое называют гражданской журналистикой.

"Это даже не обсуждалось – идти или не идти, снимать или не снимать. Он выкладывал это все в интернете, чтоб люди видели, что здесь происходит, так как журналистов вообще в Крыму не осталось", – рассказывает Лемара Мемедеминова.

Наримана Мемедеминова приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Обвинили в якобы призывах к террористической деятельности. Среди доказательств – видео в YouTube, где говорится о "Хизб ут-Тахрир". Дело Наримана правозащитники считают политически мотивированным.

"Они судят человека просто за свободу выражения мнения, за его религию, за его гражданские убеждения, за его журналистскую деятельность. Это недопустимо в нормальном обществе", – убеждена Ирина Седова, медиаэксперт Крымской правозащитной группы.

Перед приговором Нариман призвал журналистов продолжать рассказывать о преследованиях в Крыму.

"Я убежден, что я прав, я убежден в том, что крымские татары не террористы и не экстремисты. Преследование политически мотивировано только лишь за то, что я говорил и показывал происходящее в Крыму", – заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что оккупационные "власти" Крыма открыли против жителей полуострова 79 уголовных дел за отказ служить в Вооруженных силах России.

Также сообщалось о массовом избиении российских журналистов, которые съехались в Крым на курсы военных репортеров. При этом избитых сотрудников СМИ еще и облили бараньей кровью.

Все подробности в спецтеме Своих не бросаем

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