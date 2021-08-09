Священник не по-русски молился: в Крыму оккупанты ворвались в храм

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После того как Православная церковь Украины получила Томос, она продолжает сталкиваться с притеснениями в оккупированном Крыму. На этот раз российские силовики сорвали богослужение из-за того, что священник проводил службу "не по российским законам".

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Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, сотрудники "центра по борьбе с экстремизмом" ворвались в храм Крымской епархии ПЦУ в селе Балки Белогорского района и заставили настоятеля архимандрита Дамиана остановить утреннее богослужение.

"Они сообщили, что священник якобы совершал молитву не в соответствии с российским законодательством, и начали составлять протокол", – написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что преследование членов религиозных организаций в Крыму является грубым нарушением 18-й статьи Всеобщей декларации прав человека и 9-й статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Кроме того, Женевской конвенцией запрещено применение законов страны-агрессора на оккупированной территории.

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Денисова призвала международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на агрессора и осудить действия, нарушающие права общины ПЦУ в Крыму.

В оккупации нелегко даже слугам Бога

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Признание независимости Православной церкви Украины от московской в 2019 году разозлило оккупантов. После этого на полуострове начался беспредел в отношении религиозных организаций, которые поддержали независимость ПЦУ.

В 2019 году оккупационные власти хотели закрыть главный храм поместной украинской церкви – храм святых Владимира и Ольги в Симферополе. Оккупанты направили предписание об "освобождении помещений". Это назвали местью Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте 2019-го в Крыму начали выживать ПЦУ, чтобы отдать ее земли ФСБ. Чекисты облюбовали участок бывшей УПЦ КП в Симферополе.

Также оккупанты задержали в Крыму архиепископа Православной церкви Украины.