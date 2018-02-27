За пару дней до аннексии: стало известно, кого заметили на митинге в Крыму зимой 2014-го

На митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который проходил 26 февраля 2014 года возле здания Верховного Совета Автономной Республики Крым, присутствовали представители кубанского казачества, а пророссийскими активистами, выступавшими с сепаратистскими требованиями, были кадровые российские военнослужащие, заявляет прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

"Достаточно важным фактом является то, что со стороны пророссийских активистов, стоявших с лозунгами отсоединения полуострова от Украины, были переодетые военные регулярных войск Российской Федерации, которые в дальнейшем активно участвовали в захвате аэропортов, административных зданий и военных частей. Также во время проведения мирного митинга за территориальную целостность Украины присутствовали кубанские казаки. Отмечу, что обе категории лиц не имеют никакого отношения к волеизъявлению населения полуострова", – отмечает Г.Мамедов.

Как сообщается на официальном сайте крымской прокуратуры, Главное управление Национальной полиции в АРК и Севастополе осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного препятствования представителями пророссийских организаций проведению митингов в поддержку территориальной целостности Украины с применением физического насилия и избиения граждан 26 февраля 2014 года, а также неподобающего выполнения служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов. Прокуратура АПК осуществляет процессуальное руководство в этом деле.

В настоящее время трое руководителей правоохранительных органов извещены о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины и объявлены в розыск. "Следствием установлено, что следствием их халатного отношения к выполнению служебных обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка во время митинга произошли столкновения между сторонами, в результате чего 16 человек получило телесные повреждения и 2 человека погибли", – говорится в сообщении.

По словам Г.Мамедова, к настоящему времени удалось поминутно установить события, происходившие 26 февраля 2014 года, всех пострадавших лиц, а также сотрудников правоохранительных органов и их руководство, которые должны были обеспечить организацию и охрану общественного порядка.

Кроме этого, установлено, что на мобильные телефоны экс-премьер-министра АРК, а нынче самопровозглашенного главы Совмина оккупированного Крыма Сергея Аксенова в течение этого дня постоянно поступали звонки от абонентов из РФ.

Напомним, Россия создает в оккупированном Крыму форпост своей военной мощи в Черном море, в разы усилив свою группировку после аннексии полуострова. Об этом рассказал на форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.