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Воды в Крыму хватит только до лета: что придумали оккупанты

28 января, 11:14

Водохранилища на полуострове наполнены только на 37%

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В оккупированном Крыму не прекращаются проблемы с водоснабжением – запасов воды в водохранилищах полуострова хватит только до июня 2020 года. Об этом сообщили в подконтрольном России государственном комитете по водному хозяйству и милиорации Крыма.

"Наполнение водохранилищ напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков. Водохранилища естественного стока наполнены на 37%. Данных полезных запасов воды, без учета притоков, достаточно для водоснабжения до июня текущего года", – заявил глава ведомства Игорь Вайль.

В связи с ситуацией оккупанты ищут решение проблемы. В частности, российские власти хотят снабжать воду населению Керчи, Феодосии, Судака и населенных пунктов Ленинского района, перебросив ее из Белогорского и Тайганского водохранилищ по реке Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал. Также они планируют перекачивать воду из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов, чтобы переправить ее в наливные водохранилища Восточного Крыма.

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Ранее мы писали, что Северо-Крымский канал в районе Керчи серьезно обмелел – по сравнению со снимками, сделанными два месяца назад, воды в нем стало намного меньше.

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Крым. Фото: twitter.com/usosce

А в Севастополе из-за проблем с водоснабжением города подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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Россия вода Крым водоснабжение решение оккупанты

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