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Украина требует от ФСБ освободить двух "разведчиков", задержанных в Крыму

16 апреля, 01:25

Елена Вус

В отношении задержанных следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму отреагировало на задержание так называемых "украинских разведчиков" и призвало безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Об этом говорится в сообщении представительства в Facebook.

В представительстве отмечают, что оккупационные власти в очередной раз прибегают к незаконному преследованию граждан на временно оккупированной территории АР Крым и город Севастополь.

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В представительстве напомнили, что ФСБ России сообщила о задержании в Крыму "агентурной группы" Главного управления разведки МО Украины. Как утверждает ФСБ, в состав группы входила женщина-военнослужащий ВС РФ, которая якобы передавала сведения, содержащие государственную тайну, украинской стороне в 2017-2018 годах. А также гражданин Украины, который якобы работал на украинскую военную разведку.

Отмечается, что в отношении задержанных следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже. Гражданин Украины взят под стражу и сразу после ареста был этапирован в московское СИЗО "Лефортово". Женщине, с учетом наличия у нее несовершеннолетних детей, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По утверждению ФСБ, информация о деятельности задержанных была получена в рамках расследования дела Дениса Кашука, осужденного 6 апреля на три года и восемь месяцев за контрабанду и хранение взрывчатых веществ, которые он якобы сделал по заказу украинской разведки.

"Российская оккупационная власть в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленным на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества", - отмечается в сообщении.

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Также в представительстве отмечают, что Российская Федерация должна прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, в частности незаконное преследование граждан, и безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта соответствии с международным правом.

"Уверены, что таким действиям должностных лиц РФ и подконтрольных РФ представителей оккупационных властей будет дана оценка правоохранительными органами Украины", - резюмируют в представительстве президента.

Ранее военная контрразведка Службы безопасности блокировала попытки вербовки российской ФСБ высокопоставленного военнослужащего Военно-морских сил Украины.

Видео: СБУ

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила попытку Федеральной службы безопасности России завербовать жителя Мариуполя для "конфиденциального сотрудничества" в пользу россиян.

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Россия украинцы Крым задержание ФСБ ФСБ РФ

Источник: Сегодня

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