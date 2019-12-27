Украине выплатили первый штраф за нарушение воздушного пространства в Крыму

Парня в самолете поймали за просмотром порно / Фото: Depositphotos

Пять лет Украина пытается привлечь к финансовой ответственности иностранные авиакомпании, воздушные суда которых нарушают воздушное пространство Украины в пределах временно оккупированной Российской Федерацией Автономной Республики Крым. После оккупации Крыма Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года, сообщает АрмияИnform.

С тех пор количество таких нарушений пересекло отметку в 200 тысяч. Однако лишь недавно появился первый прецедент погашения штрафа за запрет использования воздушного пространства Украины.

Как сообщили в Госавиаслужбе, что 8 августа 2019 воздушное судно казахского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air" выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом. После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушения в области гражданской авиации от 7 ноября 2019 года. В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили штраф в размере 136 тысяч гривен.

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Как отмечается, суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 млрд гривен. В Госавиаслужбе надеются, что дело с казахской авиакомпанией станет прецедентным и приведет к началу процесса погашения штрафов и россиянами.

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Напомним, вскоре после объявления о завершении незаконного строительства моста через Керченский пролив Россия пустила по нему первый пассажирский поезд в нарушение международно признанной государственной границы Украины.

О завершении строительства так называемого Керченского моста и готовности железнодорожной части переправы Россия заявила 23 декабря. Открывал железнодорожное соединение между материковой частью РФ и захваченным украинским полуостровом лично президент Владимир Путин.

Это вызвало осуждение не только Украины, но и со стороны Европейского Союза, США и других представителей международного сообщества.

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