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СМИ: украинские катера, захваченные Россией, выводят из Керчи

17 ноября, 11:48

Судна сопровождает российская береговая охрана

МБАК Никополь и Бердянск

МБАК Никополь и Бердянск / Фото: AFP

Военные катера "Бердянск" и "Никополь" а также буксир "Яны Капу", вывели из акватории "Генмола" в Керчи в сопровождении российской береговой охраны. Об этом сообщает Крым.Реалии.

В источнике говорится, что катера в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря. Такую информацию подтвердил также Reuters.

Территория около воинской части, где находились украинские катера, перекрыта. Там дежурят российские правоохранители и люди в штатском.

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Согласно международной базе отслеживания судов Мarine Тraffic, украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, вероятно, для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводить их в порт.

Напомним, 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека.

Ранее командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук рассказал, как экипаж вел себя во время похода.

Больше о нападении россиян и захвате украинских моряков смотрите в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

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Черное море Никополь Керчь катер

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