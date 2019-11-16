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Возвращение украинских кораблей: в Москве снова сделали циничное заявление

16 ноября, 15:28

Россия требует признать корабли "вещественным доказательствами"

МБАК "Никополь". Фото: glava.rk.gov.ru

МБАК "Никополь". Фото: glava.rk.gov.ru

Министерство иностранных дел России не увязывает передачу Украине захваченных в Черном море кораблей с назначенным на 9 декабря саммитом Нормандской четверки, заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", – сказали в МИД РФ, цинично заявив, что это должно быть сделано, как и заявляли в Москве, под некие "под гарантии сохранности" кораблей как "вещественных доказательств".

Также сообщалось, что член Совета Федерации Сергей Цеков сделал циничное заявление по кораблям , вернуть которые требовало украинское Министерство иностранных дел.

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По его словам, Россия вернет незаконно захваченные украинские корабли, если официальный Киев признает "провокацией" решение отправить два катера и буксир из Одессы в Мариуполь в конце прошлого ноября.

Напомним, российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщало, что Москва готовится вернуть Киеву захваченные корабли. Проблемный вопрос должен быть урегулирован до саммита в "нормандском формате".

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Возврат судов якобы должен пройти не в порту, а в море. "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

Напомним, 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека.

В рамках обмена пленными 7 сентября арестованные украинские моряки, а также другие политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой, вернулись в Украину. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

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Россия провокация Черное море корабли Керченский пролив возвращение Азовский кризис

Источники: Сегодня , Интерфакс

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