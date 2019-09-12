Освобожденный командир украинского корабля рассказал, как экипаж вел себя во время похода

Командир рейдового буксира "Яны Капу", старшина первой статьи Олег Мельничук, который вышел на свободу после обоюдного освобождения удерживаемых лиц Украиной и Россией, заявил, что экипаж его судна при переходе из Одессы в Мариуполь и до захвата его россиянами в ноябре 2018 действовал слаженно и согласно всем установленным правилам.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Укринформе.
"Во время перехода экипаж действовал очень слаженно, согласно всем установленным правилам, все держались. Большое спасибо экипажу за все, что они прошли со мной и я прошел с ними", – сказал Мельничук.
Офицер также поблагодарил СМИ, волонтеров, дипломатов, родителей и руководство Украины за помощь и освобождение.
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Напомним, новости "Сегодня" транслировали пресс-конференцию освобожденных моряков онлайн.
Ранее также сообщалось, что Олег Мельничук на незаконном "суде" не признал вину в незаконном пересечении границы РФ и отказался давать показания.
Стоит напомнить также, что во время "суда" в Симферополе, где оккупанты арестовали всех 24 захваченных украинских моряков, Олег Мельничук потребовал переводчика с русского языка и заявил, что не признает себя виновным.
Больше о нападении россиян и захвате украинских моряков смотрите в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
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