Освобожденный командир украинского корабля рассказал, как экипаж вел себя во время похода

Старшина первой статьи Олег Мельничук поблагодарил всех причастных к освобождению моряков из плена

Военнопленный украинский моряк Олег Мельничук. Фото: Эдем Семедляев

Командир рейдового буксира "Яны Капу", старшина первой статьи Олег Мельничук, который вышел на свободу после обоюдного освобождения удерживаемых лиц Украиной и Россией, заявил, что экипаж его судна при переходе из Одессы в Мариуполь и до захвата его россиянами в ноябре 2018 действовал слаженно и согласно всем установленным правилам.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Укринформе.

"Во время перехода экипаж действовал очень слаженно, согласно всем установленным правилам, все держались. Большое спасибо экипажу за все, что они прошли со мной и я прошел с ними", – сказал Мельничук.

Офицер также поблагодарил СМИ, волонтеров, дипломатов, родителей и руководство Украины за помощь и освобождение.

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Напомним, новости "Сегодня" транслировали пресс-конференцию освобожденных моряков онлайн.

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Ранее также сообщалось, что Олег Мельничук на незаконном "суде" не признал вину в незаконном пересечении границы РФ и отказался давать показания.

Стоит напомнить также, что во время "суда" в Симферополе, где оккупанты арестовали всех 24 захваченных украинских моряков, Олег Мельничук потребовал переводчика с русского языка и заявил, что не признает себя виновным.

Больше о нападении россиян и захвате украинских моряков смотрите в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

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