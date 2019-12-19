Унитазы должны подплывать: в соцсетях отреагировали на завершение строительства Крымского моста

Пользователи сети отреагировали на завершение строительства Керченского моста в оккупированном Крыму. Такую новость встретили множественными шутками.

"А по факту моста нет, это всё декорации мосфильма", "теперь готовимся к бесконечным ремонтам?", "Неужели Путина на электровозе не увидим?", "Мост от Китая до Пакистана – вот это мост чудо века", "Там это, с Азовского моря должны унитазы подплывать", – смеются в сети.

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Напомним, ранее мы писали, что по Керченскому мосту местные "власти" обязали ездить в шесть раз медленней , чем планировалось. Так, скорость движения поездов по Керченскому мосту не должна превышать 20 километров в час.

Кроме того, незаконно возводимый Россией Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым и материковую часть РФ, имеет ряд очень серьезных конструктивных недостатков , способных привести к его разрушению.

Сообщалось также, что из-за осложнившихся условий судоходства в Керченском проливе украинское судно село на мель:

Также писалось, что старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар рассказал, почему Керченский мост должен рухнуть .

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