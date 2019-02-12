В аннексированном Крыму массово гибнут утки

Пляжи полуострова усеяны мертвыми пернатыми

В аннексированном Крыму массово гибнут утки 2019-02-12T12:52:00+02:00 Крым Пляжи полуострова усеяны мертвыми пернатыми

В оккупированном Россией Крыму массово гибнут утки. О гибели пернатых сообщают жители с полуострова Тарханкут, что под Евпаторией.

В частности, мертвые птицы усеяли берега косы Беляус. По словам одного из местных жителей, массовая гибель пернатых произошла в течение недели. Примечательно, что перед этим российский флот провел здесь учения. В частности, военные во время репетиций форсирования водной преграды забросали воды холостыми боеприпасами и пиротехникой.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму летом наблюдалось значительное ухудшение состояния растительности . Отмечено, что в течение двух лет индекс количественной оценки растительного покрова в некоторых частях АР Крым снизился до самой низкой отметки – 0,3.

Также мы писали, что в оккупированном Крыму засуха уничтожила 10 тысяч гектаров посевов . В связи с этим даже был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Оккупанты признали, что урожай зерновых культур снизился практически в два раза в сравнении с прошлым годом.

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