В Крыму под угрозой оползня оказались дорога и школа
В Алупке из-за строительства дома возникла угроза оползня
В оккупированном Крыму на месте строительства многоквартирного жилого дома в Алупке образовался оползень, который угрожает дороге.
Об этом заявил "глава" незаконного "министерства строительства и архитектуры" полуострова Михаил Храмов, сообщает "Крым.Реалии".
"При строительстве дома были вскрыты подземные источники…, ручьи, может быть, даже маленькая речка, потому что там целое болото устроили. Судя по тому, что я увидел, угроза больше есть дороге, которая находится над этим оползнем", – рассказал он.
При этом чиновник добавил, что не заметил серьезной опасности для находящейся рядом школы и заверил, что будет рекомендовать "провести обследование технического состояния".
"В субботу (2 февраля – Ред.) я в целом по Алупке поездил. Работы очень много, везде трещины. Видно, что территория с высокой подвижностью грунтов", – поведал Храмов.
Кроме того, он заявил, что, по предварительным данным, во время строительства были нарушены подземные источники, что привело к "намоканию земляных масс, к подтоплению основания фундамента строящегося многоквартирного дома".
Напомним, ранее в оккупированном Россией Крыму после очередного ЧП была перекрыта трасса под Севастополем: на дорогу свалились "камни с неба" – произошло обрушение горной породы и камнепад. Тогда обошлось без пострадавших.
Также недавно мы показывали ужасающие фото, как море в Крыму превратилось в болото после того, как на полуострове прошли сильные дожди. На дороги так вымыло грязь, что машинам было трудно проехать.
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