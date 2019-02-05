В Крыму под угрозой оползня оказались дорога и школа

В Алупке из-за строительства дома возникла угроза оползня

В Крыму возникла серьезная угроза оползня. Фото: МЧС РФ

В Крыму под угрозой оползня оказались дорога и школа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/986/891/5c59868911b6f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/986/891/5c59868911b6f.jpg 2019-02-05T14:51:00+02:00 Крым В Алупке из-за строительства дома возникла угроза оползня

В оккупированном Крыму на месте строительства многоквартирного жилого дома в Алупке образовался оползень, который угрожает дороге.

Об этом заявил "глава" незаконного "министерства строительства и архитектуры" полуострова Михаил Храмов, сообщает "Крым.Реалии".

"При строительстве дома были вскрыты подземные источники…, ручьи, может быть, даже маленькая речка, потому что там целое болото устроили. Судя по тому, что я увидел, угроза больше есть дороге, которая находится над этим оползнем", – рассказал он.

При этом чиновник добавил, что не заметил серьезной опасности для находящейся рядом школы и заверил, что будет рекомендовать "провести обследование технического состояния".

"В субботу (2 февраля – Ред.) я в целом по Алупке поездил. Работы очень много, везде трещины. Видно, что территория с высокой подвижностью грунтов", – поведал Храмов.

Кроме того, он заявил, что, по предварительным данным, во время строительства были нарушены подземные источники, что привело к "намоканию земляных масс, к подтоплению основания фундамента строящегося многоквартирного дома".

Напомним, ранее в оккупированном Россией Крыму после очередного ЧП была перекрыта трасса под Севастополем: на дорогу свалились "камни с неба" – произошло обрушение горной породы и камнепад. Тогда обошлось без пострадавших.

Также недавно мы показывали ужасающие фото, как море в Крыму превратилось в болото после того, как на полуострове прошли сильные дожди. На дороги так вымыло грязь, что машинам было трудно проехать.

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