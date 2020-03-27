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В больницах Крыма находятся более тысячи человек с пневмонией: подробности

27 марта, 08:14

Тина Наринецкая

Оккупанты признают, что для полуострова это - «колоссальное количество»

В оккупированном Крыму с диагнозом ОРВИ в больницы госпитализировали почти полторы тысячи человек, из них у более одной тысячи диагностировали пневмонию. Об этом заявил так называемый "министр" здравоохранения полуострова Игорь Чемоданов.

"У нас госпитализировано с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией – 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество", – рассказал он.

Также он отметил, что крымчане должны с пониманием относиться к больным ОРВИ и не видеть везде коронавирус.

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"Если человек кашлянул где-то – это не значит, что у него коронавирус. Люди продолжают болеть, в том числе ОРВИ и пневмонией", – добавил Чемоданов.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма из-за коронавируса.

Не так давно сообщалось, что инфицированные коронавирусом люди прибыли в оккупированный Крым на самолете и по Керченскому мосту из России. На полуострове уже подтвердили семь случаев заражения COVID-19.

Также в Сети показали "готовность №1" инфекционной больницы в Крыму.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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