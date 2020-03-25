Коронавирус в Крым "приехал" по Керченскому мосту: подробности

На полуострове подтвердили семь случаев заражения COVID-19

Инфицированные коронавирусом люди прибыли в оккупированный Крым на самолете и по Керченскому мосту из России. Об этом рассказала "глава" так называемого управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, сообщает "Крым. Реалии".

"Два человека прибыли в Крым путем авиаперелета. Устанавливается ближайший круг контактных по их перелету", – сообщила Пенькова.

Еще двое крымчан, по ее словам, приехали на полуостров по Керченскому мосту.

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"До этого они прилетели в Краснодар, проехали рейсовым автобусом Краснодар – Симферополь, на такси – таксист определен", – добавила Пеньковская.

Напомним, на полуострове на данный момент подтвердили семь случаев заражения COVID-19. Первый из них подтвердили 21 марта – инфекцию обнаружили у местного жителя, который побывал во Франции. А 24 марта оккупанты сообщили о еще шести зараженных в Крыму.

Также ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий объявило, что Крым закрывают на въезд и выезд. А на самом полуострове ввели "режим повышенной готовности".

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