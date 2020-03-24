В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом: подробности

Все заболевшие вернулись из охваченных COVID-19 стран

В оккупированном Крыму подтвердили шесть новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом заявил так называемый "глава" полуострова Сергей Аксенов в своем Facebook.

"Подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 4 заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще 2 случая тоже завозные, прибыли после посещения Литвы и Бельгии", – говорится в сообщении.

Он отметил, что все случаи подтвердили лабораторно. Пациентов госпитализировали в инфекционные отделения больниц, и они находятся в отдельных боксах.

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"У 4 инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших – состояние средней степени тяжести", – добавил Аксенов.

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Кроме того, круг контактирующих с заболевшими уже определили. Часть из них госпитализировали в инфекционные отделения, а остальные находятся на изоляции дома. У них уже взяли анализы.

Напомним, первый случай заражения в оккупированном Крыму подтвердили 21 марта. Инфекцию обнаружили у местного жителя, который побывал во Франции.

Также мы рассказывали, что на полуострове из-за распространения коронавируса под наблюдением медиков находятся 754 человека.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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