В ФСБ заявили о задержании двух украинских моряков

В понедельник, 10 сентября, ФСБ России задержала двух украинских рыбаков, которые пришвартовались к берегу оккупированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба "пограничного управления ФСБ по Крыму".

"Иностранные граждане задержаны в момент швартовки к российскому берегу на моторной лодке… у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района", – отметили российские силовики.

Задержанные рыбаки заявили, что являются жителями украинского села Стрелковое.

"Иностранные граждане сообщили что, выйдя на рыбалку, решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками", – отметили в ФСБ.

На борту лодки были обнаружены около 20 килограммов рыбы.

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"В настоящее время оба гражданина, согласно российскому законодательству, задержаны на срок до 48 часов для подтверждения их личности, полного вытрезвления и установления всех обстоятельств совершенного правонарушения", – подытожили силовики.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина могут обменяться задержанными моряками – с таким предложением выступили в офисе уполномоченного по правам человека в России. Говорят, Киеву готовы выдать экипажа судна ЯМК-0041, задержанного в мае у берегов аннексированного Крыма, но требуют отпустить моряков судна "Норд".

Рыболовецкое судно "Норд" украинские пограничники задержали 25 марта этого года в Азовском море. Моряков обвиняют в нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Через полтора месяца россияне задержали в Азове, неподалеку Крыма, украинское судно якобы за браконьерство в экономической зоне России. Им избрана мера пресечения – содержание под стражей. Сейчас они находятся в СИЗО Симферополя.