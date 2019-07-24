Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В России задержали судно с 14 украинцами на борту

24 июля, 16:56

Троих украинцев уже отправили домой

Фото ТАСС
Фото ТАСС.

На борту задержанного в порту Ейска на Кубани судна находились 14 граждан Украины. Об этом сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

Троих украинцев уже отправили домой.

Ранее Российский профессиональный союз моряков распространил информацию о задержании судна Lizori (под флагом Молдавии) из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, которые приведены в сообщении профсоюза, сумма задолженности - 11,23 тысячи долларов.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", – сказала Ананьина, отметив, что троих из них отправили домой 23 июля.

По ее словам, вопрос отправки домой остальных членов экипажа решается.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катеры "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Отметим, как завил Павел Климкин, 24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в России, могут освободить в ближайшее время. Но в обмен на это президент РФ Владимир Путин попытается получить как можно больше политической выгоды.

Напомним, Зеленский в Канаде сделал заявление по освобождению украинских моряков. Президент выразил надежду, что в России есть очень много простых людей, которые понимают, что украинские моряки должны вернуться домой.

Напомним, 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три корабля.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, моряки, задержание, Молдова, судно

Вы сейчас просматриваете новость " В России задержали судно с 14 украинцами на борту". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пленных украинских моряков начали уведомлять об окончании предварительного следствия

12 июля, 10:54

Уведомление проходит в порядке, предусмотренном статьей 215 УПК РФ

"Ситуация в Минске изменилась в меньшей степени, чем я ожидал": интервью с Романом Безсмертным

Сегодня, 14:07

По словам Безсмертного, они с Зеленским сходятся в том, что акцент должен делаться на создании социально-гуманитарных условий на Донбассе

Задержание КНДР российского судна: что известно о причинах

Сегодня, 08:02

На борту судна находились 17 членов экипажа

КНДР захватила российское судно

Сегодня, 03:16

Причиной ареста стало незаконное пересечение границы зоны военного охранения

Как понять, что в организме не хватает магния

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Ученые заставили клетки в мертвом мозге снова работать

9 способов сэкономить место на кухне: островки для завтрака

12 отличных идей, как организовать зону мойки на кухне

Как создать "дорогой" интерьер: 6 приемов. Фото

Предстоящие фильмы «Марвел»: что будет дальше?

Нужны ли на работе перерывы на спорт

Велосипед из будущего

Дизайн маленькой кухни: Яркие идеи

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь