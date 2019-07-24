В России задержали судно с 14 украинцами на борту

Троих украинцев уже отправили домой

Фото ТАСС.

На борту задержанного в порту Ейска на Кубани судна находились 14 граждан Украины. Об этом сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

Троих украинцев уже отправили домой.

Ранее Российский профессиональный союз моряков распространил информацию о задержании судна Lizori (под флагом Молдавии) из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, которые приведены в сообщении профсоюза, сумма задолженности - 11,23 тысячи долларов.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", – сказала Ананьина, отметив, что троих из них отправили домой 23 июля.

По ее словам, вопрос отправки домой остальных членов экипажа решается.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катеры "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Отметим, как завил Павел Климкин, 24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в России, могут освободить в ближайшее время. Но в обмен на это президент РФ Владимир Путин попытается получить как можно больше политической выгоды.

Напомним, Зеленский в Канаде сделал заявление по освобождению украинских моряков. Президент выразил надежду, что в России есть очень много простых людей, которые понимают, что украинские моряки должны вернуться домой.

Напомним, 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три корабля.

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