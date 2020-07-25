Оккупанты в Крыму позорно утопили броневик и чуть не утонули сами: появилось видео

Вскоре после того, как по приказу президента России Владимира Путина в РФ началась внезапная проверка войск, в Керченском проливе затонула бронемашина БРДМ-2.

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Как сообщает "Крым.Реалии", военная машина затонула, переправляясь через заблокированный Россией пролив в рамках пропагандистской акции "Дорога мужества. Керченский десант".

"После прохождения отрезка примерно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это течение наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены – он оказался сильнее, чем мы ожидали", – сообщил о случившемся пресс-секретарь общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов.

Он утверждает, штатные системы не справились с откачкой воды из машины, из-за чего пять человек экипажа пришлось эвакуировать, а сама бронемашина утонула. Сейчас решается вопрос ее извлечения из воды.

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Любопытно, что год назад аналогичная акция России тоже не удалась. Один из БРДМ заглох – его пришлось буксировать до берега.

Напомним, также на этой неделе прямо на одном из российских пляжей прошла тренировка с участием военной техники – боевые десантные машины рассекали между пляжниками и их детьми.

Также сообщалось, что в сентябре в РФ должны начаться самые масштабные учения "Кавказ-2020", на которых РФ отработает весь комплекс мероприятий по подготовке и применению сил общего назначения. Эксперты предупреждают, что целью маневров может быть отработка вторжения в Украину.

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