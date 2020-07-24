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В России на пляж с детьми внезапно выехала военная техника: видео

24 июля, 14:03

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Боевые машины десанта задействовали для репетиции военно-морского парада

В России, где ранее начали внезапную проверку войск, в том числе и на границе с Украиной, прямо на одном из пляжей прошла тренировка с участием военной техники.

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Об этом сообщает Telegram-каналу ГОДЕКАН, опубликовав соответствующее видео, снятое на побережье города Каспийск в Дагестане.

На снятых кадрах видно, как боевые десантные машины въезжают в воду и проплывают буквально мимо купающихся людей, среди которых видно немало детей. На заднем фоне виднеются военные корабли.

Предполагается, что технику задействовали для репетиции первого в этом городе военно-морского парада, который должен пройти 26 июля, когда в России отмечают День ВМФ.

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Напомним, что в сентябре в РФ должны начаться самые масштабные учения "Кавказ-2020", на которых РФ отработает весь комплекс мероприятий по подготовке и применению сил общего назначения. В них задействуют соединения и части Южного, Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, воздушно-десантных войск, Росгвардии и других воинских формирований РФ, также приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран.

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Кроме того, ранее в этом месяце страна-оккупант провела в незаконно аннексированном Крыму учения "в условиях, максимально приближенных к боевым".

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