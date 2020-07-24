В России на пляж с детьми внезапно выехала военная техника: видео

В России, где ранее начали внезапную проверку войск, в том числе и на границе с Украиной, прямо на одном из пляжей прошла тренировка с участием военной техники.

Реклама

Об этом сообщает Telegram-каналу ГОДЕКАН, опубликовав соответствующее видео, снятое на побережье города Каспийск в Дагестане.

На снятых кадрах видно, как боевые десантные машины въезжают в воду и проплывают буквально мимо купающихся людей, среди которых видно немало детей. На заднем фоне виднеются военные корабли.

Предполагается, что технику задействовали для репетиции первого в этом городе военно-морского парада, который должен пройти 26 июля, когда в России отмечают День ВМФ.

В тренде Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России

Напомним, что в сентябре в РФ должны начаться самые масштабные учения "Кавказ-2020", на которых РФ отработает весь комплекс мероприятий по подготовке и применению сил общего назначения. В них задействуют соединения и части Южного, Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, воздушно-десантных войск, Росгвардии и других воинских формирований РФ, также приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран.

Реклама

Кроме того, ранее в этом месяце страна-оккупант провела в незаконно аннексированном Крыму учения "в условиях, максимально приближенных к боевым".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама