В Крыму автокран съехал в кювет, пострадали два человека

/ Фото: МЧС РФ

Во временно оккупированном Крыму произошло ДТП с участием автокрана. В результате пострадали два человека. Об этом сообщили на сайте Крым.Реалии.

По данной информации, водитель автокрана, двигаясь со стороны села Грушевка в направлении города Судак, не выбрал безопасную скорость движения и, по предварительной версии, допустил перегрев тормозных колодок. Так он выехал за пределы проезжей части дороги. В результате этого кабина оказалась сильно деформирована.

Водителя и пассажира автокрана госпитализировали.

"Водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести. Наши сотрудники оказали помощь в извлечении пострадавших и транспортировке их в автомобиль скорой помощи", – говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Крыму на трассе "Таврида" произошло смертельное ДТП, в котором погибли женщина и двое несовершеннолетних детей.

Кроме того, в захваченном россиянами Крыму на трассе между Керчью и Феодосией во время движения большой колонны военной техники оккупантов произошло ДТП. По словам очевидцев, бронетранспортер врезался в легковой автомобиль, а тот, в свою очередь, протаранил военный грузовик.

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