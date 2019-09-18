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В Крыму колонна военной техники оккупантов устроила ДТП: фото

18 сентября, 13:18

По словам очевидцев, по дорогам полуострова передвигается большое количество российских военных

Оккупанты устроили ДТП на трассе в Крыму

Оккупанты устроили ДТП на трассе в Крыму / Фото: Керчь.ФМ

В захваченном россиянами Крыму, на трассе между Керчью и Феодосией во время движения большой колонны военной техники оккупантов произошло ДТП.

По словам очевидцев, бронетранспортер врезался в легковой автомобиль, а тот, в свою очередь, протаранил военный грузовик, сообщает Керчь.ФМ.

Инцидент произошел на трассе "Таврида", за поворотом на Владиславовку, около семи часов утра. В то же время, очевидцы рассказали о больших колоннах военной техники на дорогах полуострова.

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"Идут огромные колонны, а в них встраиваются гражданские машины", – рассказал керчанин.

После ДТП вся колонна военной техники была вынуждена остановиться, что еще больше затруднило движение по трассе.

Ранее на Одесской трассе в селе Гребенки, в 60 км от Киева, автомобиль Hyundai 16 сентября на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта. Удар был настолько сильным, что машина буквально стала "опорой" остановки.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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ДТП Крым Керчь феодосия оккупанты

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