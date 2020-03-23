В Крыму коронавирус подозревают у более 750 человек

За этими людьми сейчас наблюдают медики

В оккупированном Крыму из-за распространения коронавирусной инфекции под наблюдением медиков находятся 754 человека. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого "российского Министерства здравоохранения Крыма".

"На данный момент под динамическим наблюдением находится 754 человека. В условиях стационара – 38 граждан. Под наблюдением 33 человека старше 60 лет. Со стороны медицинских работников к ним особое внимание", – рассказал так называемый "глава" подконтрольного России ведомства Игорь Чемоданов.

Напомним, недавно в Крыму подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у местного жителя, который побывал во Франции.

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"Подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал границу в автомобильном пункте пропуска", - сообщил так называемый "глава" полуострова Сергей Аксенов в своем Facebook.

Ранее мы писали, что на полуострове из-за угрозы распространения инфекции ввели "режим повышенной готовности". В частности, было запрещено проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Также сообщалось, что умерших от пневмонии в Украине будут проверять на COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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