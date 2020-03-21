Коронавирус обнаружили в оккупированном Крыму

Заболевший пациент побывал во Франции и скрыл путешествие, возвращаясь на полуостров

В оккупированном Крыму подтвердили первый случай заражения коронавирусом – инфекцию обнаружили у местного жителя, который побывал во Франции.

Об этом заявил так называемый "глава" полуострова Сергей Аксенов в своем Facebook.

"Подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал границу в автомобильном пункте пропуска", - написал он.

В то же время, турист не сообщил о том, что побывал в странах, где был зафиксирован коронавирус.

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"С симптомами острой респираторной вирусной инфекции он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке", – рассказал Аксенов.

По его словам, пациент получает необходимое лечение и находится в состоянии средней степени тяжести.

"Определен круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Данные лица находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование", - рассказал он.

Напомним, что для предотвращения распространения инфекции с воскресенья, 22 марта, в Киеве прекращаются пассажирские перевозки, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Также он заявил о необходимости введения "тотального карантина".

Тем временем, президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

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