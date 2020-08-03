В Крыму новое ДТП на трассе "Таврида": авто перевернулось на крышу, много пострадавших (фото)

В оккупированном Крыму, где не так давно произошло смертельное ДТП, снова авария. На трассе "Таврида" автомобиль опрокинулся на крышу – пострадали пятеро человек.

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Как сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на российское МЧС, авария произошла вечером 2 августа в Феодосии. При обгоне автомобиля Volkswagen Passat, водитель автомобиля Kia Sorrento не справился с управлением и допустил касательное, боковое столкновение с последующим опрокидыванием на крышу.

"Спасателями был проведен комплекс аварийно-спасательных работ, направленных на ликвидацию последствий ДТП, а именно: ограждено место проведения работ дорожными конусами и оградительной лентой, приняты меры противопожарной безопасности. Оказано содействие работникам скорой помощи и сотрудникам ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения – ред.). Пострадавшие от госпитализации отказались", – рассказал глава ведомства Сергей Шахов.

Ранее мы сообщали, что в смертельном ДТП в Крыму собака потеряла хозяев.

Видео: Facebook/Автопартнер Крым

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Также напомним, недавно в Крыму произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек.

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