В Крыму оккупанты делают из заповедной рощи свалку (фото)

Источник воды в роще завалили мусором и землей

В оккупированном Крыму, под Севастополем, в фисташковой роще у бухты Круглая (Омега) возникла свалка, а под деревьями паркуются автомобили.

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При этом единственный в роще источник воды засыпали землей и завалили мусором, сообщает "Крым.Реалии".

Оказалось, что под фисташковые деревья регулярно сваливают отходы, упаковочную тару из соседних магазинов, строительный мусор и остатки бытовой техники.

Как рассказали местные жители, мусор скапливается "периодически". Представители управляющей компании считают, что территория рощи не относится к их ведению, поскольку не является придомовой.

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Кроме свалки, под фисташками устроили парковку. В роще образовались широкие грунтовые дороги, под деревьями – разливы нефтепродуктов.

"Это территория городская, пусть тогда город уберет. Заказник? Не поможет, все раздали под строительство", – рассказали местные активисты.

В 2019 году в роще раскопали единственный источник пресной воды. Местные жители тогда попросили оккупантов оградить источник и благоустроить спуск к нему. Власти на просьбу жителей не откликнулись.

Стоит добавить, что фисташка туполистная (другое название – Кевовое дерево) занесена в Красную книгу. Она имеет декоративную ценность из-за красивой окраски листьев и плодов. В естественной среде образует редколесья.

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В бухте Омега деревья образовали естественные компактные рощи. Возраст фисташки в рощах – от 100 до 500 лет. Ареал обитания фисташки в мире ограничен – она растет в Иране, Турции, на Кавказе и в Крыму.

Напомним, ранее в Крыму охранник санатория в поселке Форос прогонял отдыхающих с пляжа нагайкой. "Жертвами" стали туристы, которые просили его показать документы и объяснить, почему им нельзя подойти к морю.

Видео: Instagram/slava_bred

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму оккупанты начали искать инфекцию в воде.

Также напомним, в аннексированном Крыму у людей фиксируют опасную болезнь. Болезнь Лайма подтвердили у 18 пациентов с начала года.

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