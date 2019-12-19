В Крыму оккупанты остановили ремонт набережной: куда-то пропали деньги

/ Фото: Rambler.ru

В оккупированном россиянами Крыму была приостановлена реконструкция набережной в Евпатории. При этом причиной прекращения ремонта представители оккупантов называют отсутствие средств, необходимых для проведения работ.

Как заявил оккупационный "министр" строительства и архитектуры Михаил Храмов, подрядчик не выполнил до конца взятые на себя обязательства и для завершения работ на объекте потребуется повторное финансирование.

"Будет выделено повторное финансирование. В конце 2020 года мы приступим к завершению работы на данном объекте. С учетом проектных решений по демонтажу и приведением работ в соответствие с нормами и требованиями", – рассказал он в эфире одного из местных телеканалов.

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Как выяснили журналисты, реконструкцию вела государственная компания "Инвестстрой", договор с которой уже расторгнут. Согласно первоначальному проекту, стоимость реконструкции набережной оценивалась в 770 млн рублей (около 290 миллионов гривен – Ред.), из которых около 500 млн получил подрядчик. Выполненные работы оцениваются на 300 млн.

Среди работ, которые нужно было выполнить, была замена песка на гальку – всего 120 кубометров. Рабочие высыпали на набережную около 70 кубометров, большая часть набережной осталась нетронутой. Более того, галька не соответствует стандартам.

Работы по реконструкции начались в апреле 2018 года, а теперь в действиях подрядчика будут разбираться местные правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Симферополе снова начались проблемы с водой: 2 декабря часть города осталась без водоснабжения: Симферопольское водохранилище высохло практически до дна. И теперь по пересохшему дну одного из крупнейших водоемов полуострова, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили.

А в Севастополе из-за проблем с водоснабжением города подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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