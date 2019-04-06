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В Крыму полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов

Сегодня, 12:13

Провайдеры оккупационных властей блокируют и те ресурсы, которые не входят в список запрещенных в Российской Федерации.

Фото: Pixabay
В Крыму полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/86c/168/5ca86c1688f06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/86c/168/5ca86c1688f06.jpg Крым Провайдеры оккупационных властей блокируют и те ресурсы, которые не входят в список запрещенных в Российской Федерации.

Десять провайдеров, которые подчиняются оккупационным властям Крыма, полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов и две социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба Крымской правозащитной группы.

Все десять провайдеров заблокировали такие сайты: "Черноморская телерадиокомпания", "Цензор.нет", "След.нет", "5 канал", "15 минут", "Фокус", "Депо", "Украинская правда", "РБК-Украина", "Укринформ", "Главком", "UAinfo". Кроме того, провайдеры полностью блокируют доступ к социальным сетям LinkedIn и Telegram.

Сайты "Главное" и "Общественное радио" блокируют девять из десяти провайдеров.

Еще 28 сайтов заблокировано частично. Мониторинг десяти разных провайдеров в девяти крымских населенных пунктах правозащитники провели в феврале-марте 2019 года.

Также на сайте рассказывают, что провайдеры блокируют и те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России.  При этом, всего несколько сайтов заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора. В основном, с сайтами не устанавливается соединение, либо на экране появляется надпись "Ошибка 403".

Правозащитники отмечают, что блокирование украинских СМИ в оккупированном Крыму, соединенные с разжиганием ненависти к украинцам, дают возможность более эффективно влиять на сознание молодых людей призывного возраста.

"При этом милитаризация сознания, разжигание ненависти и блокировки альтернативных источников информации используются РФ для совершения военного преступления – призыва жителей Крыма в армию оккупирующей державы, а также для пропаганды добровольного вступления в армию оккупирующей державы", – говорится в сообщении.

Напомним, отныне российское представительство компании Google на российских картах отображает оккупированный Крымский полуостров как принадлежащий России.

Кроме этого, мы писали, что в городе Новгород-Сиверский Черниговской области остановили трансляцию семи российских пропагандистских телеканалов , которые запрещены к распространению на территории Украины.

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Тег Крым, соцсети, сайты, провайдеры

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