Жителей Крыма, которых приглашают для участия в коллегии присяжных заседателей в подконтрольных России судах на оккупированном полуострове, заставляют отказаться от украинского гражданства. Об этом рассказала юрист Лиля Гемеджи, сообщает "Радио Свобода".

По словам юриста, ее коллеги получают обращения граждан полуострова по этому поводу.

"Многие обращаются к юристам с вопросом: нам пришли повестки на участие в коллегии присяжных, но при этом требуют отказ от украинского гражданства. Это, согласно украинскому законодательству, незаконно и не является действительным" , – отметила Гемеджи.

Отмечено, что суд коллегии присяжных должен заработать в аннексированном Россией Крыму в 2018 году.

Также отказаться от украинского гражданства, по словам юриста, заставляют во время призыва в армию.

По данным Крымской правозащитной группы, за три года в армию призвали около 10 тысяч крымчан.

Ранее сообщалось и об "учениях террористов" на набережной Керчи: в сети едко предположили, что таким образом оккупанты готовятся принимать отдыхающих.

Стоит напомнить и о "торжестве российских нанотехнологий", которое оккупанты продемонстрировали своим отношением к дорогам, паркам и улицам городов Крыма.