Смертельное ДТП произошло в Крыму: среди пострадавших есть дети

Сегодня, 11:48

В результате аварии погиб мужчина

Фото: Фіртка
Фото: Фіртка

Масштабная авария с участием трех автомобилей произошла в Сакском районе аннексированного Россией Крыма. Погиб один человек, еще шесть пострадали. Об этом сообщает "Крыминформ".

По предварительным данным, среди шести человек, которые в результате аварии получили телесные повреждения, было трое детей.  На данный момент по факту происшествия проводится проверка.

Напомним, не так давно на севере оккупированного Крыма в результате столкновения маршрутного такси и электрички погибли пять человек, еще четверо получили травмы

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о страшной аварии в Кировоградской области, в которой погибли три человека.

Также мы сообщали о печальной статистике с жертвами ДТП в Украине – за первый квартал этого года погибли более 500 человек и почти 5,5 тыс. были травмированы. При том, что по стране эти цифры уменьшились в сравнении с прошлым годом, в девяти регионах отмечен рост ДТП с тяжкими последствиями.
ДТП, Крым, погибшие, пострадавшие

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