В Украине растет количество смертельных ДТП: где и почему

За первый квартал на трассах погибли более чем полтысячи человек

Полтысячи погибших и почти 5,5 тыс. травмированных — такие цифры последствий ДТП за первый квартал этого года по данным Украинского НИИ медицины транспорта. При том, что по стране эти цифры уменьшились в сравнении с прошлым годом, в 9 регионах наоборот — рост ДТП с тяжкими последствиями — в Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Одесской, Кировоградской, Херсонской, Черкасской, Черниговской и Донецкой областях. Особо сложной ситуация оказалась в Черниговской области: за первые три месяца 2018-го здесь случилось семь ДТП с особо тяжкими последствиями. А за такой же период прошлого года — всего одна такая авария. А тяжелые увечья получили 46 человек против шести за тот же период прошлого года.

"На рост таких аварий влияет несколько факторов. Он есть именно в тех 9 областях, где еще нет дорожной полиции или таковой там недостаточно. Это первое. Во-вторых, ДТП с тяжкими последствиями чаще всего происходит в темное время суток и на тех участках трасс, где требуется ремонт. То есть, отсутствие контроля, нарушение ПДД да еще и на аварийных дорогах приводят к трагическим последствиям", — объясняют сами же полицейские.

В свою очередь, официально в МВД заявили, что дорожная полиция контролирует ситуацию уже на 5300 км трасс международного и национального значения и ее присутствие будет расширяться на все автодороги.

В целом, по данным исследования, ситуация с аварийностью в стране улучшилась. Например, в первом квартале прошлого года произошло почти 38 тыс. аварий, а за такой же период нынешнего — почти 35 тыс. ДТП. На 835 стало меньше травмированных и на 26 — погибших. Самый частый тип аварий — наезд на пешехода, столкновение автомобилей, наезд на преграду и опрокидывание машины. А вот среди причин аварий в лидерах — превышение скорости (почти 1 тыс. случаев), нарушение правил маневрирования (почти 400 случаев), управление транспортом в пьяном виде (140 фактов). Частыми стали аварии и из-за пьяных пешеходов — за первые три месяца нетрезвые граждане оказались виновниками 25 ДТП.

Жара тормозит грузовики

Нынешняя жара стала причиной того, что дорожники временно запретили передвижение большегрузных авто по трассам госзначения. В пресс-службе Укравтодора объяснили, что на такие меры пошли ради сохранения дорожного покрытия, которое при температуре 28 и выше градусов начинает плавиться. Также дорожники уточнили, что запрет касается лишь транспорта, масса которого вместе с грузом составляет более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

"Ограничения не касаются транспорта, который перевозит опасные и скоропортящиеся грузы, живых животных и птицу, а также грузы, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий ЧП", — сообщили в Укравтодоре.

И добавили, что для временной стоянки таких фур в Украине есть 900 спецплощадок. Ожидается, что аномальная жара продержится до конца недели.

Водитель Mazda умер в камере

В субботу в СИЗО Кривого Рога умер 68-летний водитель автомобиля Mazda Александр Волков — главный подозреваемый в трагической аварии, в которой погибли 11 человек и 10 получили травмы. По информации депутата местного горсовета Николая Колесника, причиной смерти стала онкологическая болезнь подозреваемого. В управлении облполиции подтвердили смерть Волкова. Он умер в камере после того, как несколько дней его туда перевели из больницы. В свою очередь представитель Минюста Юрий Маслак сообщил "Сегодня", что предварительная причина смерти Волкова — сердечная недостаточность.

Напомним, ужасная авария произошла ранним утром в Кривом Роге 17 апреля. По первоначальным выводам следствия, Волков выехал на мигающий желтый сигнал светофора, протаранил на своем авто проезжающий бусик, который отбросило под колеса автобуса.

Новость о смерти Волкова вызвала эмоциональную реакцию в соцсетях. Одна из интернет-пользователей так прокомментировала это: "Такая ужасная авария останется безнаказанной, никто не ответит".