ДТП на Сумской: суд огласил выводы технической экспертизы авто Зайцевой и Дронова

Сегодня, 21:46

Автомобили Дронова и Зайцевой были исправными

На месте трагедии. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko
На месте трагедии. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Выводы экспертизы по делу смертельного ДТП в Харькове, в результате которого погибли 6 человек, показали, что машины двух подозреваемых Елены Зайцевой и Геннадия Дронова были технически исправными.

Об этом, как сообщает "Укринформ", объявили на заседании в Киевском райсуде Харькова.

"В суде присутствуют фигуранты ДТП: водитель авто Lexus 20-летняя Елена Зайцева и водитель авто Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов, а также их адвокаты. Суд начал исследовать доказательства, собранные в ходе следствия. Так, объявленные выводы судебной автотехнической экспертизы: оба автомобиля на момент ДТП были технически исправными ", – отметили в суде.

Материалы уголовного дела насчитывают 10 томов.

Следующее слушание состоится 17 мая, где планируется изучить видеозапись ДТП.

Суд уже допросил всех свидетелей, а также обвиняемую Зайцеву. Дронов от дачи показаний отказался.

Зайцеву и Дронова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели людей.

Срок пребывания под арестом обоим продлен до 1 июня.

Напомним, 18 октября в результате жуткой аварии на перекрестке Сумской и переулка Мечникова погибли шесть человек и еще пятеро пострадали. По версии следствия, после столкновения Volkswagen Touareg и Lexus RX 350 "японец" вылетел на тротуар и врезался в группу пешеходов. Сейчас оба водителя находятся под стражей.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями. После ДТП мужчина лег в больницу и первое время находился в статусе свидетеля.

Уголовное производство было открыто по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД"). Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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