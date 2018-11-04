В Крыму прошел пророссийский марш: опубликованы фото

Участники акции говорят, что они обязаны были прийти на акцию в добровольно-принудительном порядке

В оккупированном Россией Крыму при содействии местных т.н. "властей" провели марш к российскому "Дню народного единства".

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что в Севастополе в данном шествии приняли участие местные "чиновники", сотрудники предприятий и учебных заведений. Мероприятие длилось более часа и в нем прошлись по улицам города несколько тысяч человек.

Некоторые предприятия организовали колоны с собственной символикой.

В то же время стоит отметить, что, как рассказали некоторые участники акции, они туда пришли по распоряжению руководителей своих предприятий или учебных заведений.

Напомним, в сентябре в Крыму также прошла акция протеста против Путина. В акции приняли участие более 30 человек – в основном представители КПРФ и Союза советских офицеров Крыма. Выступающие считают, что их предыдущие требования "не были услышаны Медведевым и Путиным".

Также стоит отметить, что оккупанты в Крыму за участие в мирных собраниях осудили сотни людей. Подконтрольные Москве "судьи" в период с апреля 2014 года по сентябрь 2018 года привлекли к административной ответственности за участие в мирных собраниях 353 человека.