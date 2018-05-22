В Крыму пьяный полицейский устроил смертельное ДТП: погибли женщина и ребенок

Вечером 21 мая в Ялте столкнулись три машины, четыре человека были ранены, двое погибли

В Ялте, на территории оккупированного Крыма, вечером 21 мая произошла масштабная авария, в которой столкнулись три автомобиля – погибли два человека, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Инцидент произошел на трассе Ялта – Севастополь – Гаспра, а одним из его участников оказался старший инспектор оккупационной ДПС ГИБДД (дорожно-патрульная служба Государственной инспекции безопасности дорожного движения – Ред.) по городу Ялта, управлявший автомобилем Mercedes в состоянии опьянения.

Не справившись с управлением, полицейский выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем КIA, который двигался во встречном направлении. После столкновения Mercedes врезался в автомобиль ВАЗ.

В результате ДТП погибла женщина — водитель КIA, а также годовалый ребенок, который находился в той же машине. Кроме того, в результате ДТП телесные повреждения получил другой пассажир автомобиля КIA и восьмилетний пассажир автомобиля ВАЗ. В настоящее время водитель Mercedes задержан, с ним проводятся следственные действия.

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