В Крыму снова выросло число зараженных COVID-19

Болезнь подтвердили в Джанкое, Алуште, Севастополе и Сакском районе

В оккупированном Крыму, где ранее пригрозили вывести на улицы дополнительные патрули силовиков, за последние сутки обнаружили 17 новых случаев коронавируса.

Четыре человека заболели в Джанкое, еще 10 человек заразились в больнице Алушты (два врача и восемь пациентов), сообщает Крым.Реалии.

Один пациент с коронавирусом был обнаружен в Сакском районе, один из заболевших приехал на полуостров из Санкт-Петербурга, еще один – из Тольятти.

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Кроме того, в Севастополе накануне подтвердили два новых случая COVID-19.

Таким образом, на данный момент в Крыму зарегистрировано 128 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе – 91 заболел человек, при этом двое умерли.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в оккупированном Крыму люди заражаются целыми семьями, а оккупанты запрещают врачам сообщать реальные данные.

Также мы писали, что Минобороны России решило направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе.

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Какие еще нарушения РФ зафиксированы в Крыму, смотрите в сюжете:

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