В оккупированном Крыму продлили самоизоляцию: названа дата

В оккупированном Крыму решили продлить режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса до 31 мая.

Соответствующее распоряжение так называемого "главы" полуострова Сергея Аксенова опубликовано на сайте подконтрольного России "правительства" полуострова.

В частности, все ограничительные мероприятия, введенные после начала распространения коронавируса, были продлены до конца весны.

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В документе дату окончания карантина "11 мая" заменили датой "31 мая".

Кроме того, на территории полуострова с 12 мая вводится обязательный масочный режим.

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Крымчанам по-прежнему разрешается покидать жилье только для выноса мусора, выгула домашних животных, похода в ближайший магазин, при угрозе жизни или здоровью и для поездок на работу при наличии соответствующего разрешения.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в оккупированном Крыму люди заражаются целыми семьями, а оккупанты запрещают врачам сообщать реальные данные.

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Также мы писали, что Минобороны России решило направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе.

Какие еще нарушения РФ зафиксированы в Крыму, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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