Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

В Крыму столкнулись четыре автомобиля: есть погибшие и пострадавшие (фото)

7 января, 13:51

Одна из легковушек выехала на встречную полосу движения

В оккупированном Крыму столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом пишет kafanews.

Как сообщается в источнике, автомобили столкнулись на трассе "Таврида" возле села Крымская Роза. Известно, что погибший мужчина застрял среди конструкций автомобиля, его вытягивали спасатели.

По предварительным данным, причина инцидента – выезд KIA на встречную полосу.

"Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы к карете скорой помощи. Погибший оказался зажат в деформированном авто. Спасатели при помощи специнструмента извлекли тело из машины", – пишут спасатели.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП: погиб пассажир легковушки. Водитель Рeugeot в Симферопольском районе не уступил дорогу автомобилю КамАЗ.

Также, в Крыму на трассе "Таврида" произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В результате погиб водитель грузовика, еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП Крым погибшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видеоПолитика
Украина и Россия готовят новый обмен пленными: у Зеленского назвали сроки
Украина и Россия готовят новый обмен пленными: у Зеленского назвали срокиПолитика
Ажиотаж сошел на нет: российские поезда в Крым ходят полупустыми
Ажиотаж сошел на нет: российские поезда в Крым ходят полупустымиКрым
Новогоднее обращение Зеленского: где и когда смотреть
Новогоднее обращение Зеленского: где и когда смотретьПолитика
Смертельное ДТП в Крыму: число жертв возросло
Смертельное ДТП в Крыму: число жертв возрослоКрым
Полозов: За возвращение крымских татар Кремль может потребовать воду в Крым
Полозов: За возвращение крымских татар Кремль может потребовать воду в КрымУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...