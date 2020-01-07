В Крыму столкнулись четыре автомобиля: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Одна из легковушек выехала на встречную полосу движения

В оккупированном Крыму столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом пишет kafanews.

Как сообщается в источнике, автомобили столкнулись на трассе "Таврида" возле села Крымская Роза. Известно, что погибший мужчина застрял среди конструкций автомобиля, его вытягивали спасатели.

По предварительным данным, причина инцидента – выезд KIA на встречную полосу.

"Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы к карете скорой помощи. Погибший оказался зажат в деформированном авто. Спасатели при помощи специнструмента извлекли тело из машины", – пишут спасатели.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП: погиб пассажир легковушки. Водитель Рeugeot в Симферопольском районе не уступил дорогу автомобилю КамАЗ.

Также, в Крыму на трассе "Таврида" произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В результате погиб водитель грузовика, еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить.

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