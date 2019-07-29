В Крыму столкнулись две легковушки: погиб ребенок

В оккупированном Крыму на автотрассе "Таврида" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил Depo.Крым.
По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong, двигаясь со стороны Керчи в направлении Феодосии, выехал на полосу встречного движения, перед приближающимся автомобилем Mercedes Benz. Корейский автомобиль также задел еще две двигавшихся навстречу машины.
В результате происшествия пять несовершеннолетних пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в Феодосийскую городскую больницу. Одна из девочек получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в реанимации. Также пострадали взрослые – водители двух транспортных средств.
Напомним, недавно в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием копов: патрульные на служебном Toyota Prius сбили пожилую женщину и трехлетнего мальчика. В результате инцидента женщина получила травму ног, а ребенок – повреждение мягких тканей.
Кроме этого, в Болгарии в результате ДТП погибла 35-летняя украинка и еще три человека пострадали. На трассе Бургас-Варна столкнулись две легковушки. По данным местной полиции, украинцы пытались обогнать автобус на опасном участке дороги и не успели среагировать на появление встречного автомобиля.
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