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В Крыму столкнулись две легковушки: погиб ребенок https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F 2019-07-29T09:05:51+03:00 Крым Одна из машин выехала на полосу встречного движения

В оккупированном Крыму на автотрассе "Таврида" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил Depo.Крым.

По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong, двигаясь со стороны Керчи в направлении Феодосии, выехал на полосу встречного движения, перед приближающимся автомобилем Mercedes Benz. Корейский автомобиль также задел еще две двигавшихся навстречу машины.

В результате происшествия пять несовершеннолетних пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в Феодосийскую городскую больницу. Одна из девочек получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в реанимации. Также пострадали взрослые – водители двух транспортных средств.

Напомним, недавно в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием копов: патрульные на служебном Toyota Prius сбили пожилую женщину и трехлетнего мальчика. В результате инцидента женщина получила травму ног, а ребенок – повреждение мягких тканей.

Кроме этого, в Болгарии в результате ДТП погибла 35-летняя украинка и еще три человека пострадали. На трассе Бургас-Варна столкнулись две легковушки. По данным местной полиции, украинцы пытались обогнать автобус на опасном участке дороги и не успели среагировать на появление встречного автомобиля.

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