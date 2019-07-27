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Лобовое столкновение под Одессой: в ДТП тяжелые травмы получили шесть человек

27 июля, 18:54

Четыре человека находятся в критическом состоянии

На трассе ДТП произошло лобовое столкновение двух авмтомобилей
На трассе ДТП произошло лобовое столкновение двух авмтомобилей. Фото: Facebook

В пригороде Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие – после лобового столкновения двух автомобилей шесть человек получили серьезные травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Как сообщили в областном управлении Нацполиции, на территории села Великий Дальник Беляевского района столкнулись две иномарки – Ford Transit и Opel Kadett.

"Следственно-оперативной группой по расследованию дорожно-транспортных происшествий предварительно установлено, что водитель Ford, который ехал с одним пассажиром, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Opel, в салоне которого находились четыре человека", – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали оба водителя и их пассажиры, самые тяжелые травмы оказались у водителя Ford и троих пассажиров Opel. Все травмированные доставлены в больницу. Сейчас копы решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил дорожного движения".

По словам одесского активиста, лидера общественной организации "Зеленый лист" Владислава Балинского, ставшего очевидцем аварии, ДТП произошло на трассе Одесса-Рени.

"Очень серьезное ДТП. На трассе пробка уже полчаса. Машины разворачиваются. К месту аварии уже направилось пять карет скорой помощи и два расчета ГСЧС. Один из пассажиров того, что осталось от красной машины в сознании, от помощи отказался. Рассказывает, что с семьей (жена, сын 20 лет и дочь 19 лет) и товарищем за рулем возвращался с отдыха. Жену, детей и водителя удалось достать из машины только после вскрытия крыши. Жена в крайне тяжелом состоянии. Ее с детьми без сознания забрала скорая. В кювете микроавтобус", – подчеркнул он.

Пострадавших из Opel удалось извлечь только после того, как спасатели срезали крышу специальным инструментом. По словам Балинского, женщина и ее дети – в тяжелейшем состоянии. От удара Ford отбросило в кювет.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, Одесса, Одесса - Рени

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