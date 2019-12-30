В Крыму нашли тело мужчины в фонтане: подробности

В оккупированном Крыму в Алуште в фонтане обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает Крым.Реалии.
Как написали в источнике, погибшего нашли в фонтане "Рыбак" на центральной набережной.
По предварительным данным, в ходе словесного конфликта один мужчина толкнул другого, пострадавший упал в фонтан, где захлебнулся.
Как сообщается, личности погибшего и злоумышленника установлены. С подозреваемым в совершении преступления работают следователи.
Начато уголовное производство по факту убийства мужчины.
Напомним, что полиция Киева расследует загадочное убийство на Печерске . Утром 17 декабря там обнаружили труп мужчины, возле которого лежала в крови женщина. У нее был отрезан средний палец на руке и разорваны уши.
Кроме того, в Харькове на Южном вокзале в электричке нашли труп мужчины .Тело было найдено в поезде, прибывшем из Близнюков 9 апреля, около 8:40. В ходе предварительного осмотра тела эксперты не обнаружили следов насильственной смерти и направили тело в морг.
Ранее в полицию Днепра сообщили о том, что на территории речного порта, в районе площади Десантников, обнаружили труп . Однако по приезде патрульные тело не обнаружили – оно бесследно пропало. Правоохранители вызвали к месту спасателей.
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