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В Крыму нашли тело мужчины в фонтане: подробности

30 декабря, 19:08

В ходе конфликта мужчина толкнул своего знакомого

Фонтан, в котором нашли тело мужчины

Фонтан, в котором нашли тело мужчины / Фото: Крым.Реалии

В оккупированном Крыму в Алуште в фонтане обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Как написали в источнике, погибшего нашли в фонтане "Рыбак" на центральной набережной.

По предварительным данным, в ходе словесного конфликта один мужчина толкнул другого, пострадавший упал в фонтан, где захлебнулся.

Как сообщается, личности погибшего и злоумышленника установлены. С подозреваемым в совершении преступления работают следователи.

Начато уголовное производство по факту убийства мужчины.

Напомним, что полиция Киева расследует загадочное убийство на Печерске . Утром 17 декабря там обнаружили труп мужчины, возле которого лежала в крови женщина. У нее был отрезан средний палец на руке и разорваны уши.

Кроме того, в Харькове на Южном вокзале в электричке нашли труп мужчины .Тело было найдено в поезде, прибывшем из Близнюков 9 апреля, около 8:40. В ходе предварительного осмотра тела эксперты не обнаружили следов насильственной смерти и направили тело в морг.

Ранее в полицию Днепра сообщили о том, что на территории речного порта, в районе площади Десантников, обнаружили труп . Однако по приезде патрульные тело не обнаружили – оно бесследно пропало. Правоохранители вызвали к месту спасателей.

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Крым труп фонтан Алушта

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