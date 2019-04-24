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В оккупированном Крыму могут остановить производство вина: названа причина

Сегодня, 13:18

Производитель стеклотары прекращает поставку бутылок

Фото: Pixabay

Крымские виноделы могут прекратить работу на шесть-девять месяцев из-за нехватки бутылок. Производитель стеклотары прекращает поставки на оккупированный полуостров из-за санкций. Об этом говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Алексея Липко к депутату РФ Дмитрию Белику.

В ассоциацию входят крупные винодельческие предприятия Крыма, в частности: Севастопольский винный завод, "Золотая Балка", "Бельбек", Alma Valley, хозяйство Олега Репина и др.

"После закрытия поставок стеклянной тары из Украины, снабжением крымских виноделов занимались в основном два предприятия — "Русджам" и АО "Кавминстекло". Однако, учитывая потребность в стеклянной таре южных регионов России и высокую чувствительность данного вида продукции к расходам на логистику, эти два предприятия фактически являются монополистами в регионе", — пишет Липко.

Проблемы с тарой, как указывает председатель ассоциации, начались после того, как у "Кавминстекла" сменился акционер.

"В результате сделки по продаже группы компаний контроль перешел к американским акционерам. Вслед за сменой акционеров последовала и смена гендиректора компании", — пишет глава ассоциации. Тогда новый топ-менеджер Александрс Павловс сообщил, что, "cледуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылок, расположенными в Крыму".

В результате производители вина "понесут колоссальные убытки в связи с остановкой производства в самый разгар туристического сезона в Крыму", указывает Липко.

Напомним, недавно владельцы хостелов в Крыму обратились к депутатам Госдумы России с просьбой "не убивать их бизнес".

Поводом к обращению представителей Ассоциации малых отелей Крыма стало рассмотрение "закона Хованской", который запрещает устраивать гостиничные номера в многоквартирных жилых домах

Также мы писали, что Украина теряет экспорт вина. За первые два месяца 2019 года экспорт вина уменьшился на 84,1%, до 1,588 млн долларов.

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Тег Крым, поставки, вино, бутылки, убыток, виноделие

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Источник:

Центр журналистских расследований

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