Оккупанты провалили программу развития аннексированного Крыма

Полуостров занял последнее место в рейтинге проекта

Фото: Сегодня

В аннексированном Крыму провалили программу благоустройства, сообщает издание "BlackSeaNews". Директор АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров рассказал, что низкое качество реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в оккупированном полуострове связано с недостаточной активностью "муниципалитетов" и плохом контроле местных "властей".

О провале программы благоустройства стало известно по итогам рейтинга федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", где оккупированный Россией Крым показал наихудшие среди субъектов РФ результаты, заняв последнее место.

"Все зависит от заказчика, а это наши местные власти. Они сами выбрали себе подрядчика, сами контролировали, все рычаги были у них в руках! — Констатировал Петров. — Выполнение программы в Крыму обстоит плохо, местные бюджеты, к сожалению, плохо участвуют в этом вопросе".

Также он добавил, что деньги, выделенные на программу, так и не освоили к концу прошлого года, процедуру сильно затянули.

Ранее мы писали, что Россия решила продлить программу "развития Крыма и Севастополя" до 2025 года, увеличив ее финансирование на 200 млрд рублей. Стоимость программы на данный момент составляет 878 млрд рублей. После увеличения финансирование превысит триллион рублей (15,29 млрд долларов).

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

Кроме того, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, чтов результате репрессий 16 человек были задержаны. Пятерых из них впоследствии арестовали.

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