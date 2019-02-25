Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Владельцы хостелов Крыма попросили оккупантов не убивать их бизнес

Сегодня, 05:17

Мелкие крымские бизнесмены решили обратиться к Госдуме страны-оккупанта

Крымские бизнесмены попросили оккупантов не убивать их бизнес
Крымские бизнесмены попросили оккупантов не убивать их бизнес. Фото: Twitter
Владельцы хостелов Крыма попросили оккупантов не убивать их бизнес //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2a3/608/5c72a36087575.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2a3/608/5c72a36087575.jpg Крым Мелкие крымские бизнесмены решили обратиться к Госдуме страны-оккупанта

К депутатам Госдумы России обратились владельцы хостелов оккупированного Крыма с просьбой "не убивать их бизнес".

Поводом к обращению представителей Ассоциации малых отелей Крыма стало рассмотрение "закона Хованской", который запрещает устраивать гостиничные номера в многоквартирных жилых домах, сообщают "Примечания".

В своем письме владельцы крымских хостелов подвергли жесткой критике законопроект, в котором предусмотрен ряд поправок в Жилищный кодекс РФ.

По словам главы комитета по ЖКХ Галины Хованской, которая и внесла его в Госдуму, хостелы представляют опасность для жителей соседних квартир "с точки зрения наркомании и алкоголизма" и "несут террористическую угрозу".

В свою очередь, представители турбизнеса заявили, что принятие поправок приведет к значительному сокращению внутреннего туризма.

"Большое количество жалоб по одному и тому же адресу не учитывается и преподносится не как "много жалоб на одну ночлежку, которую нужно закрыть", а как "массовые жалобы на мини-отели и хостелы", – говорится в обращении.

Бизнесмены с оккупированного полуострова заявили, что "в сложное экономическое время десятки тысяч людей лишатся работы, тысячи предпринимателей разорятся и останутся в долгах, миллионы туристов откажутся от путешествий без дешевого жилья".

Между тем, в парламенте страны-агрессора рассмотрение этого законопроекта отложили, поскольку депутаты Госдумы РФ посчитали его недоработанным.

Недавно появились фото "прелестей" детского курорта в Крыму. Сейчас многие пирсы и причалы города серьезно разрушены, а на игровых площадках посреди бела дня спят пьяные бездомные.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что Крым превращается в свалку отходов. На оккупированном полуострове становится все больше свалок, которые не спешат убирать.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Крым, госдума, хостел, оккупанты

Вы сейчас просматриваете новость " Владельцы хостелов Крыма попросили оккупантов не убивать их бизнес". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сети появились новые фото и видео Керченского моста

Вчера, 12:42

Житель аннексированной Керчи снял мост на видео и рассказал новости о строительстве его железнодорожной части

В Крыму российские силовики провели обыск в доме проукраинского активиста

23 февраля, 23:22

Для Приходько обыски – не редкость

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Пенсии в Украине поднимут выше, чем обещали

Новые правила для мобильных абонентов в Украине: что изменится

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским

Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане

В электричке под Киевом военный расстрелял из нагана дебоширов

«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Вчера, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Вчера, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

23 февраля, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Слава есть, а денег нет: 7 звезд, которые в долгах, как в шелках

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Самые красивые свадебные платья звезд: они будут в моде в 2019 г.