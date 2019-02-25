Владельцы хостелов Крыма попросили оккупантов не убивать их бизнес
Мелкие крымские бизнесмены решили обратиться к Госдуме страны-оккупанта
К депутатам Госдумы России обратились владельцы хостелов оккупированного Крыма с просьбой "не убивать их бизнес".
Поводом к обращению представителей Ассоциации малых отелей Крыма стало рассмотрение "закона Хованской", который запрещает устраивать гостиничные номера в многоквартирных жилых домах, сообщают "Примечания".
В своем письме владельцы крымских хостелов подвергли жесткой критике законопроект, в котором предусмотрен ряд поправок в Жилищный кодекс РФ.
По словам главы комитета по ЖКХ Галины Хованской, которая и внесла его в Госдуму, хостелы представляют опасность для жителей соседних квартир "с точки зрения наркомании и алкоголизма" и "несут террористическую угрозу".
В свою очередь, представители турбизнеса заявили, что принятие поправок приведет к значительному сокращению внутреннего туризма.
"Большое количество жалоб по одному и тому же адресу не учитывается и преподносится не как "много жалоб на одну ночлежку, которую нужно закрыть", а как "массовые жалобы на мини-отели и хостелы", – говорится в обращении.
Бизнесмены с оккупированного полуострова заявили, что "в сложное экономическое время десятки тысяч людей лишатся работы, тысячи предпринимателей разорятся и останутся в долгах, миллионы туристов откажутся от путешествий без дешевого жилья".
Между тем, в парламенте страны-агрессора рассмотрение этого законопроекта отложили, поскольку депутаты Госдумы РФ посчитали его недоработанным.
Недавно появились фото "прелестей" детского курорта в Крыму. Сейчас многие пирсы и причалы города серьезно разрушены, а на игровых площадках посреди бела дня спят пьяные бездомные.
Также сайт "Сегодня" писал о том, что Крым превращается в свалку отходов. На оккупированном полуострове становится все больше свалок, которые не спешат убирать.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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