Владельцы хостелов Крыма попросили оккупантов не убивать их бизнес

Мелкие крымские бизнесмены решили обратиться к Госдуме страны-оккупанта

Крымские бизнесмены попросили оккупантов не убивать их бизнес. Фото: Twitter

Владельцы хостелов Крыма попросили оккупантов не убивать их бизнес //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2a3/608/5c72a36087575.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2a3/608/5c72a36087575.jpg 2019-02-25T05:17:00+02:00 Крым Мелкие крымские бизнесмены решили обратиться к Госдуме страны-оккупанта

К депутатам Госдумы России обратились владельцы хостелов оккупированного Крыма с просьбой "не убивать их бизнес".

Поводом к обращению представителей Ассоциации малых отелей Крыма стало рассмотрение "закона Хованской", который запрещает устраивать гостиничные номера в многоквартирных жилых домах, сообщают "Примечания".

В своем письме владельцы крымских хостелов подвергли жесткой критике законопроект, в котором предусмотрен ряд поправок в Жилищный кодекс РФ.

По словам главы комитета по ЖКХ Галины Хованской, которая и внесла его в Госдуму, хостелы представляют опасность для жителей соседних квартир "с точки зрения наркомании и алкоголизма" и "несут террористическую угрозу".

В свою очередь, представители турбизнеса заявили, что принятие поправок приведет к значительному сокращению внутреннего туризма.

"Большое количество жалоб по одному и тому же адресу не учитывается и преподносится не как "много жалоб на одну ночлежку, которую нужно закрыть", а как "массовые жалобы на мини-отели и хостелы", – говорится в обращении.

Бизнесмены с оккупированного полуострова заявили, что "в сложное экономическое время десятки тысяч людей лишатся работы, тысячи предпринимателей разорятся и останутся в долгах, миллионы туристов откажутся от путешествий без дешевого жилья".

Между тем, в парламенте страны-агрессора рассмотрение этого законопроекта отложили, поскольку депутаты Госдумы РФ посчитали его недоработанным.

Недавно появились фото "прелестей" детского курорта в Крыму. Сейчас многие пирсы и причалы города серьезно разрушены, а на игровых площадках посреди бела дня спят пьяные бездомные.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что Крым превращается в свалку отходов. На оккупированном полуострове становится все больше свалок, которые не спешат убирать.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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