В оккупированном Крыму отметили День Независимости Украины (фото)

Люди по отдельности приносили цветы к стеле

Жители оккупированного Крыма сегодня, 24 августа, отметили День Независимости Украины. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Так, в Ленинском районе Севастополя на аллее городов-героев возложили цветы к памятнику-стеле Киева. В Гагаринском районе местные жители принесли букеты в цветах украинского флага к памятнику Тарасу Шевченко.

На сайте уточнили, что люди специально не координировали свои действия – цветы несли в разное время. За активистами возле памятника Шевченко в то время наблюдали российские силовики.

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Кроме того, в оккупированной Керчи женщина сделала фотографию с украинским флагом на берегу Черного моря.

Тем временем на территории материковой Украины в разных городах проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости. Кроме Киева, праздник отмечают жители Львова, Одессы, Днепра и Запорожья.

Кстати, недавно в оккупированном Крыму активисты запустили на воздушных шариках государственный флаг Украины. В акции участвовали около двух десятков человек. Кроме 25-метрового флага, они отправили в сторону Крыма две тысячи листовок с надписью "Крым – это Украина".

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