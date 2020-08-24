Как празднуют День Независимости в разных городах Украины: яркие фото и видео

Сегодня, 24 августа, во многих городах Украины проходят празднования Дня Независимости страны. Кроме Киева, праздник отмечают жители Львова, Одессы, Днепра и Запорожья.

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Так, во Львове второй год подряд в этот день проходит "Марш непокоренных". Сегодня он стартовал в 10:00. Перед маршем на Лычаковском кладбище на поле почетных захоронений № 76 зажгли лампадки, чтобы почтить память павших украинских военных.

В Одессе, как сообщает Думская, в центре города прошел Марш защитников Украины. В мероприятии участвовали несколько сотен людей — ветераны войны, родные и близкие павших, члены патриотических организаций. Люди с портретами погибших прошли от Оперного театра через Ришельевскую и Канатную в сквер Героев Небесной Сотни, что на проспекте Шевченко. Организаторы рассказали, что шествие не было массовым, потому что много людей отправились в Киев.

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В Днепре утром 24 августа местные жители возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. На церемонию пришли также власти города.

Однако большинство мероприятий в городе начнутся после обеда. На проспекте Дмитрия Яворницкого пройдет концерт лауреатов фестиваля "Песни, рожденные в АТО". В парке Дмитрия Яворницкого обустроят фотозоны и приготовят мероприятия для детей. А в 16:00 на Фестивальном причале начнется празднично-развлекательная программа "С днем рождения, Украина" ко Дню Независимости, сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

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В Запорожье в этот день прошел "Марш Воли", пишет inform.zp. В шествии участвовали сотни горожан, все они были с украинской символикой. Люди прошли колонной от бульвара Шевченко до Майдана Героев. Общественный порядок во время мероприятия обеспечивали правоохранители.

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Кроме того, на острове Хортица в историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь" планируют показать большую праздничную программу. Выступят артисты академического театра имени Магара и областной филармонии.

Напомним, в Киеве официальную часть празднования Владимир и Елена Зеленские начали с возложения цветов к Кресту Героев Небесной сотни.

Во время празднования глава страны выступил с речью перед украинцами. Зеленский подчеркнул, что главный подарок для матери – счастье ее детей. Он назвал "подарки", которые хотела бы получить Украина на свой день рождения.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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